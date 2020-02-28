Режиссера фильмов

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28 февраля 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Российского режиссёра Александра Хвана в начале февраля экстренно госпитализировали в Москве в реанимацию в тяжелом состоянии. Известно, что у создателя фильмов «Кармен» и «Дюба-дюба» возникли проблемы с легкими, сейчас он в тяжелом состоянии.

Кроме того, близкие 62-летнего режиссера рассказали, что его ввели в искусственную кому на две недели. Сейчас он подключен к аппарату вентиляции легких.

«У Саши хроническая обструктивная болезнь легких из-за многолетнего курения», - уточнили родные знаменитости.

Друзья Хвана добавили, что после инцидента режиссеру придется бросить курить и полностью изменить образ жизни, иначе он может «остаток жизни может провести с трахеостомой - специальной трубкой в горле».

Также они не исключают, что понадобится помощь сиделки.