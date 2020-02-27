Композитор Сергей Плешак отмечает 50-летие

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27 февраля 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Плешак, фото Алексей Романов

Свой юбилейный год композитор отмечает целым рядом концертов, спектаклей и премьер, которые пройдут на сценах Мариинского театра, театра БУФФ, Академической капеллы, зала "Колизей" и других. Праздничная программа откроется в Малом зале филармонии.

5 марта, четверг, 19.00

Малый зал филармонии (Невский, 30)

«Чистосердечный дар»

Композитор Сергей Плешак отмечает 50-летний юбилей

В программе: фрагменты мюзиклов, песни, романсы, инструментальные и хоровые произведения.

Программа и исполнители: https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/362867/

В Малом зале филармонии состоится авторский вечер петербургского композитора Сергея Викторовича Плешака, приуроченный к его 50-летию. На сцене соберутся юные и взрослые музыканты, друзья юбиляра, которые представят его творчество слушателям.

"Музыка композитора Сергея Плешака ярко отмечена знаком таланта. Обаятельные мелодии, свободное владение разными гармоническими и жанровыми стилями, огромная исполнительская востребованность, – говорит профессор, художественный руководитель Академического хора РХТУ им. Менделеева Борис Тараканов. – Фундаментальное дирижерско-хоровое образование, помноженное на композиторскую одаренность и широту души, позволили вписать имя Сергея Плешака в плеяду композиторов, уже оставивших своей след в истории музыки".

Член Союза композиторов России, лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга за достижения в области композиторского искусства, доцент Санкт-Петербургской консерватории Сергей Плешак – сегодня один из самых востребованных петербургских композиторов, пишущих детскую, хоровую и театральную музыку.

В творческом портфеле автора насчитывается более 20 произведений для детского музыкального театра (оперы, мюзиклы, балет), несколько десятков произведений для хора, а также камерная и оркестровая музыка.

С марта 2017 года мюзикл “Старик Хоттабыч” в постановке Народного артиста России Александра Петрова с успехом идет на сцене Санкт-Петербургского театра “Зазеркалье”.

Сюита для симфонического оркестра «Прогулки по Эрмитажу» в разные годы исполнялась оркестрами России, Франции, Казахстана, в том числе Академическим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.

Многие сочинения с успехом исполняются в городах Америки, Англии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, ЮАР, Южной Кореи.

Визитной карточкой Сергея Плешака стала песня «Улетели журавли», входящая в репертуар сотен хоровых коллективов России, Белоруссии и Украины. К слову, на прошлогоднем фестивале «Звучит Москва» это произведение включили в свой конкурсный репертуар пять хоровых коллективов из разных городов страны. Эта песня переведена на английский, итальянский, польский и украинский языки.

У творчества Сергея Плешака – богатые истоки. Отец – известный композитор, автор популярных песен, музыки кино и театра, мама – талантливая пианистка; сам он получил дирижëрско-хоровое образование и воспитание в хоровом училище им. М.И. Глинки, а затем в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Начало своей композиторской деятельности Сергей датирует 1998 годом, когда в зале Академической капеллы был исполнен хоровой диптих «Диалектика дождя», хотя, сочинительством как музыки, так и поэзии он занимался с юности.

"Музыка Сергея Плешака часто возникает из некоего прозрачного хрустального звона. Как если бы в том, что нам кажется ещё тишиной, для него уже прорастает будущая мелодия. В музыке Сергея мне нравятся яркая театральность, озорство, разнообразие тем, форм и жанров. Ему повезло не только с талантом, но и с учителями, и с семейными традициями, и с временем – легко преодолевая границы его музыка звучит на фестивалях, побеждает на конкурсах в самых разных странах", – говорит известный петербургский музыковед Наталья Энтелис.

ПРОГРАММА

Свой юбилейный год композитор отмечает целым рядом концертов, спектаклей и премьер.

5 марта в 19.00 в Малом зале филармонии состоится авторский вечер «Чистосердечный дар» Прозвучит преимущественно камерная музыка композитора в исполнении петербургских музыкантов. Так “Rondo quasi sonata” для флейты и ф-но сыграет Дмитрий Терентьев, концертмейстер флейтовой группы оркестра Юрия Темирканова. Две веселые пьесы для фортепиано исполнит «ПетРо Дуэт». Хоровые партитуры озвучит хор «Перезвоны», являющийся двенадцатикратным обладателем Гран-при различных конкурсов.

Изюминкой вечера станет выступление звезды мюзиклов Ростислава Колпакова, который кроме песен исполнит также академические романсы Сергея Плешака

6, 7 и 23 марта в театре «Буфф» состоится премьера мюзикла Сергея Плешака «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина в постановке Народного артиста России Исаака Романовича Штокбанта.

11 марта в 19.00 в зале Академической Капеллы состоится авторский концерт хоровой музыки «Надежда на встречу». Девять ведущих детских коллективов города представят лучшие произведения композитора, написанные в этом жанре за последние 20 лет.

В центре программы – эко-кантата «Звери печальные и веселые», в которой партию чтеца исполнит сам автор – композитор Сергей Плешак.

Концерт завершится сводным хором из 500 голосов. Под управлением автора прозвучат песни «Улетели журавли» и «Надежда на встречу», песня, давшая название всему концерту.

12 апреля в 15.00 в зале Академической Капеллы детский музыкальный театр «Образ» покажет мюзикл Сергея Плешака «Разыскивается принцесса», написанный по мотивам произведений Г. Х. Андерсена. За дирижерским пультом будет стоять сам автор.

16 апреля в зале Прокофьева Мариинского театра состоится премьера одноактной оперы Сергея Плешака «Мальчишки» по мотивам повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Её исполнят ученики Хорового училища (класс преподавателя Надежды Дробышевской) в сопровождении камерного состава оркестра “CreatoProject” под управлением Ивана Шинкарева. Премьера приурочена к 75-летию Великой Победы. Действие оперы происходит в годы Великой Отечественной Войны.

24 апреля Голубом зале Дома молодежи (Большой просп. В.О., 65) в рамках фестиваля «Славянская весна» состоится Творческий вечер Сергея Плешака, который является автором гимна фестиваля, а в этом году и членом жюри.

В концерте будет принимать гость из Москвы – знаменитый хор «Пионерия» хоровой студии им. Г. Струве.

Хор «Петербургские серенады» споет петербургскую премьеру цикла «Ангелы опальные», за который Сергей Плешак был удостоен Премии Правительства Санкт-Петербурга.

Мировую же премьеру осуществит хор «Перезвоны», исполнив произведение по мотивам библейской книги Екклесиаста.

22 мая в концертном зале «Колизей» состоится премьера мюзикла «Ласточки», написанного по мотивам сюжета оперетты «Мадемуазель Нетуш» и фильма «Небесные ласточки» специально для детского музыкального театра «Образ».

Действие мюзикла перенесено в современную школу, а в музыке замешан коктейль из буги-буги, цитат из Бетховена и просто красивых мелодий.

На декабрь 2020 года намечена премьера балета «Волшебник изумрудного города» в постановке детского театра «Силуэт».

Своеобразным ауфтактом к празднованию юбилея стали авторские концерты и мастер-классы Сергея Плешака, состоявшиеся в конце минувшего года в Москве, Барнауле, Бийске, Рубцовске, Череповце и Кемерово.