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Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах
Пласидо Доминго, Armando Arorizo/Pi
Всемирно известный оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые ранее обвинили его в домогательствах. Артист подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия.
 
Ранее в ходе расследования, которое проводил американский профсоюз оперных исполнителей, по меньшей мере 27 человек заявили, что стали жертвами домогательств или же свидетелями неподобающего поведения Пласидо Доминго, когда он возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.
 
Певец подчеркнул, что уважает женщин, которые почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. Он отметил, что искренне сожалеет о боли, которую им причинил.
 
Ранее Доминго утверждал, что никогда не вел себя агрессивно или непристойно.
ЕТ

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