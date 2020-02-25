Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах

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25 февраля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пласидо Доминго, Armando Arorizo/Pi

Всемирно известный оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые ранее обвинили его в домогательствах. Артист подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия.

Ранее в ходе расследования, которое проводил американский профсоюз оперных исполнителей, по меньшей мере 27 человек заявили, что стали жертвами домогательств или же свидетелями неподобающего поведения Пласидо Доминго, когда он возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Певец подчеркнул, что уважает женщин, которые почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. Он отметил, что искренне сожалеет о боли, которую им причинил. Ранее Доминго утверждал, что никогда не вел себя агрессивно или непристойно.