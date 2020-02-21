Дмитрий Носков: Я сумасшедший мистик, и общаюсь с Фрэнком Синатрой

//Культура 13+

21 февраля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Agency 42nd Street

Дмитрий Носков — не только кинокомпозитор, автор музыки к фильмам «Притяжение», «Т-34», «Салют 7» и самому кассовому российскому проекту «Холоп». С авторской музыкальной программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк», он выступает на крупнейших джазовых площадках. А уже совсем скоро, 4 марта в «Московском доме музыки» состоится его сольный концерт.

Мы поговорили с Дмитрием и о влиянии музыки на кассовые сборы фильмов, и об его общении с Синатрой и даже затронули темы демографии и несовершенства Российского авторского общества.

- Не можем начать интервью без поздравления в адрес вас и ваших коллег, что фильм ХОЛОП, к которому вы писали музыку, стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Вы ожидали таких результатов? Как думаете, почему так произошло?

- Спасибо! Сборы "Холопа" действительно превзошли все ожидания! Мы понимали, что фильм соберет хорошо. Думали, это будет 1-1.5 млрд. Но чтобы вот так? Это неожиданно. Особенно учитывая сильных конкурентов: «Вторжение» и «Союз спасения».

Анализом успеха пусть занимаются маркетологи. На мой взгляд, "Холоп" был единственной альтернативой серьезному и драматическому кино. В праздники люди хотят отдыхать, как телом, так и душой. И "Холоп" идеально вписался в новогоднее настроение. Тут сложилось всё - и тематика фильма, в которой многие нашли какую-то аналогию с нашей обыденной жизнью, и юмор, не пошлый, а в духе любимых комедий, и легкость повествования. Многие выходили из кинозалов и говорили, что фильм - не пустышка и несет в себе, пусть не суперглубокий, но смысл! Что является большой редкостью даже в успешных голливудских комедиях. В общем, к успеху фильма причастны абсолютно все цеха производства, начиная от сценаристов, режиссера Клима Шипенко и даже композиторы.

- Кино, как места для свиданий, ночные сеансы, можно назвать средством для увеличения демографии? Кстати, смотрели послание президента, где он много времени этому уделил. Насколько это может помочь?

Несомненно, темнота кинозала очень сильно способствует романтическому настроению, особенно среди молодых людей. Помню как в 90-е, во времена видеосалонов я ходил со своей подругой на вечерние сеансы. Выбирал фильмы ужасов. Именно на них шансов "спасти" спутницу от монстров в своих объятиях, значительно больше!

К сожалению в этом году практически не слышал речь Владимира Владимировича. 31 декабря вернулся с гастролей из Архангельска и практически сразу был облачился в костюм Деда Мороза, чтобы принести подарки своей 6-тилетней дочке Диане и всей семье.

“Т-34” над которым так же вы работали в числе лидеров по сборам в прокате. Можно ли заявлять, что это произошло в том числе благодаря музыке? Или это слишком самонадеянно?

- Да, так получилось, что все последние картины над которыми я работал совместно с моим напарником Иваном Бурляевым, начиная с “Притяжения”, становятся рекордсменами проката. Эта тенденция меня очень и очень радует! Иван посчитал суммарную выручку от наших совместных картин и оказалось, что это практически 8 млрд рублей. Чуть больше сумма только у актера Александра Петрова. А это, согласитесь, серьезный результат. Не будет никакой самонадеянности, если сказать, что музыка является частью успеха любого фильма. Неслучайно у фильма три автора: сценарист, режиссер и композитор! Это о чем-то говорит. От того, насколько правильно ты расставишь музыкальные акценты зависит, как зритель воспримет сцену. Да, хорошая музыка в фильме - часть успеха!

- Актёры часто стремятся покорить Голливуд. Что по этому поводу думают композиторы?

- В свое время я тоже думал о покорении Голливуда. Но потом решил, что правильнее проставлять свою страну. И это не громкие слова, как может показаться. Я не еду туда именно потому, что мы должны делать максимум, чтобы наша страна как можно быстрее оказалась на одном уровне с Голливудом (если говорить про кино). С высоты своего опыта считаю, что ехать туда нужно лет в 18-20, чтобы набраться опыта и вернуться обратно применять знания. В нашей стране множество количество талантов!

Меня устраивает моя страна и то, что в ней происходит сейчас. Да, не все идеально, далеко не всё! Но тут, как и с Голливудом - либо машешь головой в их сторону и говоришь: "Во, смотрите, как у них здорово, а у нас фуфло", либо пытаешься что-то делать. Тем самым помогая государству (и я не считаю это зазорным), расти нашей стране.

Для начала нужно построить государство внутри себя, внутри своей семьи. И если каждый человек это сделает, мне кажется, он лучше начнет понимать те политические процессы, которые происходят в нашей стране. Впрочем, как и в любом государстве. Покажите мне хоть одну страну, в которой жители абсолютно довольны происходящим. Таких просто нет и быть не может! Раз уж мы кричим во все стороны "мы хотим демократии", но при этом ничего не делаем сами, то грош цена этим выкрикам.

Если мы хотим жить в правовом государстве, значит нужно создавать прецеденты! Не бояться говорить об этом, обращаться в суды и отстаивать свои интересы, как самостоятельно, так и с помощью причастных структур. Если этого не делать, очень неповоротливая госмашина вряд ли повернется в нашу сторону.

Заработок... Да, я не могу жаловаться на заработок. Хотя до кризиса, обвалившего рубль, было веселее.

Многие ругаются на РАО: воры, грабители и всё такое. Друзья, могу сказать, что РАО работает! И если у тебя много произведений, которые исполняются, а не просто зарегистрированы, то "неплохая прибавка к пенсии" вам обеспечена. Пишите музыку, театральные пьесы, сценарии. Реализуйте их. Если говорить про нашу среду, я бы перестал выплачивать авторские отчисления за использование музыки американских фильмов. Их страна не платит авторские за показы наших, да и их композиторы не получают отчисления за публичные показы. Так почему же мы должны это делать? Как-то нечестно. И именно из-за этого наши кинозалы очень обижаются на РАО. Но РАО, в данном случае, является лишь исполнителем закона об авторском праве РФ. Так что стоит об этом подумать на законодательном уровне.







- Кино — это заработок, а джаз — отдушина?

- В 2017 году, когда только начал выступать со своей программой "Я буду петь тебе как Фрэнк", все так и было. Но сейчас выступаю очень часто. Настолько часто, что порой даже не остается времени на написание музыки к фильмам. Если бы не Ваня Бурляев, который уламывает меня каждый раз пойти на ту или иную картину, я бы уже давно забросил это дело.

И теперь, пожалуй, могу сказать, что концертная деятельность начала приносить ощутимые доходы. В разы превышающие те, которые были в самом начале вокальной карьеры. Да, я много вкладываю в покупку партитур, воссоздание их, репетиции, аренду залов, рекламу и т.д., но на данном этапе есть шанс нормально зарабатывать, занимаясь только исполнительством. Что меня, несомненно, радует!

- Вы рассказывали, что с Синатрой «познакомились», когда для фильма “Любовь-морковь” ставили себе музыкальный референс с новогодним настроением. Почему его музыка не звучит в кино?

- Мелодии Фрэнка слишком дорого использовать. Права на фонограммы принадлежат Синатра Энтерпрайзис, и они (его дочери) не очень то и сговорчивы. Так что лучше писать свою.

А что касается нашего «знакомства», то оно состоялось гораздо раньше той истории, что вы упомянули. Но в 2008 году, именно на “Любовь Морковь 2” слушая Let it snow я в очередной раз поразился тому, как великолепно звучит оркестровка. Как Синатра четко артикулирует и в каждом его слове слышен "праздник". Тогда я решил его послушать плотнее и просто не мог оторваться. Так продолжалось 5 долгих лет, пока и не родилась моя концертная программа.

Сейчас понимаю, что песня Nice'n'easy, которую начал слушать одной из первых, была моим катализатором и Синатра как бы говорил мне: “Давай, Дим, сделаем это легко и просто, вернем прекрасную музыку обратно, в этот наглухо попсовый мир...” Я не устоял!



- Грядущее выступление в Доме музыки — первая такая большая площадка? Волнуетесь? То не тоже самое, что выступать в клубах, для «своей» джазовой аудитории?

- Концерт 4 марта в “Доме Музыки” не первая большая площадка, но как масштабный сольный концерт, да, это впервые. Волнуюсь только насчет наполнения зала. У нас с легкостью набираются аншлаги в джазовых клубах. А как собрать 500 человек, не заложив при этом квартиру, это вопрос! Зал в аренду (и весьма недешевую, я вам скажу) мне пришлось брать самому.

В чем уверен, так это в том, что мы со зрителями получим заряд положительной энергии, взаимоуважения и любви, прежде всего к той музыке, которую так любим! Фрэнк был человеком-энергией и эта энергия отражается в его песнях. Я очень люблю свою аудиторию, с которой мы познакомились благодаря Синатре. И говорю "СПАСИБО" практически каждый раз перед концертом и после него. Да, я сумасшедший мистик и я общаюсь с Фрэнком.

- Недавно в театре Рюминой состоялся показ мюзикла «Трагедия маленькой девочки», где вы так же играете Фрэнка Синатру. Расскажите о премьере, как прошло, как принимала публика?

- О, это было прекрасно! Полный аншлаг, даже пришлось ставить приставные стульчики. После окончания нас не отпускали 40 минут. Это о многом говорит.

История, которую мы показываем, малоизвестна. Многие не подозревали, что Фрэнк и Монро были в отношениях. И Синатра даже делал Мэрилин предложение! На спектакле мы рассказываем как и почему это произошло, чем закончилось. Следующий спектакль в Москве 20 марта!







- Как аранжировщик вы работали со многими звездами шоу-бизнеса: Малинин, Басков, Лолита, Гурченко. Даже хит группы Стрелки «На вечеринке» ваших рук дело. Не скучаете по тем беззаботным временам?

- Можно по пальцам пересчитать звезд, с которыми я не работал с середины 90х до середины 2000х. И если быть честным — нет, я не скучаю. В какой-то момент понял, что нахожусь в творческом тупике. Разные авторы приносили песни, которые отличались только текстом, а музыка была почти одна и та же. И в 2005 году полностью переключился на кино, и из той тусовки в моем поле зрения остался только Аркадий Укупник, с которым мы долгое время сотрудничали и на кино-ниве. В конце 90-х познакомился на студии с Игорем Бутманом. Мы общаемся и сейчас. Игорь Михайлович, можно сказать, президент джазового сообщества и осуществляет гигантскую работу по популяризации отечественного джаза по всему миру, за что ему огромное СПАСИБО!

- Современную музыку вы слушаете, или только джаз и классика? Насколько мы знаем, ваша дочка скоро пойдет в школу, а у современных детей свои кумиры.

- Я разочаровался в том, что звучит сейчас и почти ничего не слушаю. Это либо инфантильно-сентиментальная чушь, либо агрессивно-депрессивная музыка. Попадается она мне только случайно: в такси, по телевизору или на ютуб каналах, которые смотрит Диана. Она, как и все дети, любит энергичную, танцевальную музыку. Пожалуй я могу отметить только Little Big. Хоть у него чебатуха, но этот человек делает ее очень искренне и с любовью. А в музыке это, пожалуй, самое главное!

- Концерт уже скоро, а какие дальнейшие планы после того, как «отстреляетесь»?

- В начале года саксофонист, солист оркестра Игоря Бутмана - Илья Морозов, с которым я давно и успешно сотрудничаю, собрал по моей просьбе биг-бенд! Первый такой концерт мы отыграли 17 января в Аптекарском огороде МГУ. Планирую развивать это направление и делать больше выступлений именно с биг-бендом. Это и есть то самое, настоящее звучание джаза, которое всем известно по записям 30-40-50-60х годов.

Новую программу о жизни Фрэнка, которую представлю в «Доме музыки», планирую повозить по регионам. Хочется, чтобы как можно больше людей услышали эти музыкальные жемчужины. Продолжаю думать о программе авторских русскоязычных песен в духе свинга, который исполнял Фрэнк. Надеюсь, к концу 2020 года удастся сделать хотя бы 5-7 композиций.

Мы продолжаем нашу театральную деятельность с Яниной Мелеховой. И в этом году спектакль "Трагедия маленькой девочки" увидят уже во многих городах России. Начнем с Санкт-Петербурга - 2 марта. Одним словом, хочется вернуть качественную эстраду. Вернуть шик и блеск оркестра, чтобы он смог сверкать, как и прежде, на центральных каналах и радиостанциях страны! Эта музыка достойна широкого слушателя!