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21 февраля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Мотыль, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Сегодня 10 лет со дня смерти великого режиссера Владимира Мотыля. 21 февраля - день памяти по советскому и российскому режиссеру театра и кино. Актер Стас Садальский возложил цветы на могилу великого Мотыля.

Фильмы Мотыля "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и Катюша", "Звезда пленительного счастья" можно пересматривать и пересматривать.

Но кто помнит, что картину "Женя, Женечка и Катюша", соавтором сценария которой был Булат Окуджава, признали далеко не сразу. Станислав Садальский сегодня вспоминает, что все фильмы дались Владимиру Мотылю очень нелегко, кровью.

Сейчас не осталось почти никого, кто мог что-то сказать о Владимире Мотыле. За последние годы умерли лучшие актеры, снимавшиеся у него в фильмах: Анатолий Кузнецов, Алексей Петренко, Алексей Баталов. Нет больше режиссера Эльдара Рязанова. По воспоминанию Садальского, Рязанов, выступая на панихиде в Доме кино, сказал о друге-режиссере: "Умер один. Ушел оплеванным".

"«Женя, Женечка и Катюша» была признана худшей картиной года по опросу журнала «Советский экран» и названа позором Советской армии", - делится воспоминаем актер.

Как рассказал Садальский, "Мотыля ненавидел Ермаш, тогдашний заведующий сектором кино, а позже - председатель Госкомитета Совета Министров СССР по кинематографии. Первая картина Владимира «Дети Памира» была выдвинута на Ленинскую премию, и весь комитет проголосовал «за», но Ермаш заставил всех переголосовать. «Белое солнце пустыни» зрители увидели только благодаря Григорию Чухраю и Брежневу, который с первого просмотра влюбился в героев".

"У «Звезды пленительного счастья» история не менее драматическая...", - пишет Садальский в Инстаграм.

По словам Стаса Садальского, "фильмы Владимира Мотыля смотрят не только на земле, но и в космосе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)21 Фев 2020 в 2:45 PST