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В Красногорске состоялся концерт "Навстречу 50-летию фильма "Офицеры"

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Красногорске состоялся концерт
фото с концерта

20 февраля в ДК "Подмосковье" в рамках торжественного собрания, приуроченного ко Дню защитника Отечества, прошел праздничный концерт, посвященный грядущему юбилею знаковой киноленты "Офицеры". В программе приняли участие актеры, игравшие в фильме - Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин.

Премьера "Офицеров" состоялась в 1971 году, картина стала самой кассовой, её посмотрели более 53 млн человек. С тех пор зрительская любовь передается из поколения в поколение и с годами только растет. Во многих семьях сложилась традиция пересматривать любимый фильм к 23 февраля.

На концерте прозвучали военные песни, стихи фронтовых поэтов; актеры поделились воспоминаниями о съемочных днях, которые навсегда связали их особой дружбой. Вспомнили о чудесном спасении Алины Покровской с лошади, чуть не упавшей вместе с актрисой пропасть. Также о том, как Александр Воеводин "избежал возможности" сгореть в танке. Ему – девятнадцатилетнему студенту, пришлось тогда нарушить негласный кодекс МХАТ - не сниматься до выпуска.

Исполнитель роли Ивана Вараввы – народный артист СССР Василий Лановой рассказал, что не сразу согласился на роль, потому что не очень понял, что нужно сыграть: "Раньше я играл романтические роли, а тут мне сказали, что нужна логика железная. Но когда Володя (режиссер Владимир Роговой) сказал, что можно добавить что-то своё, я сразу согласился. И придал герою романтизм".

На мероприятии было объявлено, что в рамках празднования юбилея киноленты, творческая группа организует серию встреч с поклонниками фильма в разных городах России. Торжественная часть завершилась награждением приглашенных ветеранов памятными медалями.

МК

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