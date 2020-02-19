Поколение Z завоюет новое пространство Театра Наций

//Культура 13+

19 февраля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Новое Пространство Театра Наций совместно с Творческим объединением 9 и v confession agency (VCA) 27, 28, 29 февраля и 1 марта представит премьеру спектакля «Пробуждение весны» итальянского режиссера Маттео Спьяцци. Герои постановки по одноименной пьесе классика немецкой драматургии Франка Ведекинда — подростки, сталкивающиеся с типичными для своего возраста трудностями: отношения полов, табуирование сексуальности, проблема «отцов и детей», неприятие мира взрослых.

«Глобальная тема пьесы «Пробуждение весны» — противостояние природы и культуры, где под природой понимается все естественное, человеческие инстинкты и страсти, а под культурой — все, что создано искусственно, в том числе социальные надстройки, такие как законы и мораль. Сегодня аналогичный конфликт испытывают дети поколения Z. Они уже считают себя взрослыми и отказываются подчиняться общепринятым нормам. Они живут согласно своей природе без всякой рефлексии. Но, увы, их неведение и наивность, как и сотню лет назад, имеют печальные последствия», — говорит режиссер.

Для Маттео Спьяцци «Пробуждение весны» — первая постановка в России. Актер, режиссер, педагог, выпускник Академии драматического искусства (Удине, Италия), он специализируется на работе с комедией дель арте. Помимо родной Италии Спьяцци стави в Украине, Белоруссии, Эстонии, Польше, Словении, Австрии, Эквадоре. В 2012, 2015, 2016 годах был участником театральной биеннале в Венеции.



Автор идеи спектакля «Пробуждение весны» — директор Творческого объединения 9 Евгения Злобинская. По ее определению «Пробуждение весны» станет спектаклем об обаянии юности, ее необузданности, познании мира и поиске себя: «Сегодня, во времена интернет-революции, взаимодействие подростков с миром и его правилами проходит через фильтры социальных сетей. Главное окно, через которое дети открывают мир и взрослеют, очень небольшое — это окно смартфонов и планшетов. Способ вступать в отношения полностью изменился. Первое впечатление о человеке подростки получают не на свидании, а изучая его Instagram —личная идентичность прячется за масками социальных сетей». Для Театра Наций оригинальный текст Ведекинда конца XIX века переработан так, чтобы смартфоны зрителей стали частью спектакля.

«Пробуждение весны» — второй совместный проект Нового Пространства Театра Наций и Творческого объединения 9. Постановка «Творческие чтения. Чарльз Диккенс. «Таинственная история с привидениями»» в репертуаре театра с 2018 года.