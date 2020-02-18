Татьяна Доронина поблагодарила писателя Юрия Полякова за талантливую защиту

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18 февраля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Kremlin Pool

В прошлом номере "Аргументов недели" была напечатана статья писателя Юрия Полякова, посвящённая неутешительным результатам Года театра. В ней он раскритиковал политику государства по отношению к российским театрам и большую часть статьи посвятил жестокому свержению художественного руководителя МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной, фигуры грандиозной, знаковой для отечественных сцены и кино, для всей нашей культуры.



В ответ на эту публикацию народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина ответила писателю телеграммой: "Уважаемый и дорогой Юрий Михайлович. Ваша талантливая и принципиальная защита, осуществлённая в неврущих "Аргументах недели", является для меня тем глотком воздуха, который необходим для продолжения жизни. Благодарю, что дышу, спасибо, что вы есть. Да благословит вас Господь силой, здоровьем и победой всегда. Народная артистка СССР Доронина Т.В."



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



