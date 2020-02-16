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"Театру нужна свежая, молодая кровь", - 85-летний Ширвиндт может скоро уйти из театра Сатиры

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Александр Ширвиндт, фото с сайта театра Сатиры

Художественный руководитель московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт может в скором времени уйти из театра. Ширвинд стал худруком театра Сатиры в 2000 году. А служит в этом театре  более 50 лет.

Будущим летом народному артисту исполнится 86 лет. В театральных кругах активно говорят о том, что 85-летний Александр Ширвиндт в скором времени подаст заявление об отставке с должности худрука.

В эксклюзивном комментарии Sobesednik.ru Александр Ширвиндт признался - уйдет. Но пока служит в театре.
По его словам, действительно, разговоры о его существовании в должности худрука ведутся.
И он думает об уходе. "Я уже старый, должен сидеть с удочкой под кустом, а театру нужна свежая, молодая кровь", - убежден худрук.
В театральных кругах обсуждают возможных преемников. Но Александр Анатольевич утверждает, что "все это слухи и домыслы, театральная поварильня". Как объяснил Ширвиндт, он никого назначить на свое место не может, так как театр — это не частная лавочка.

ИЧ

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