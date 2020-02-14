"Лирическая Москва". Новый проект "Аргументов недели" о столице и поэзии

//Культура 13+

14 февраля 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

"Лирическая Москва" – новый культурно-просветительский проект «Аргументов недели», который расскажет о столице как о поэтическом феномене. Сегодня на нашем YouTube-канале премьера первого ролика со стихотворением Роберта Рождественского "Знаешь".



Летопись городов складывается из судеб людей – бьющееся сердце Москвы состоит из артерий – переулков, в домах которых пульсирует рифмованная строчка. Город зазвучит голосами поэтов, которые тут жили, любили, творили. Нам остается только услышать.



