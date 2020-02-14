Отцы и дети по-французски: в волгоградском НЭТе - Мольер

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14 февраля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

А начнем-ка мы с Мольера – решили в волгоградском театре НЭТ. Неплохой вариант, ведь комедия «Проделки Скапена» нравится зрителям по всему миру уже триста пятьдесят лет. Но есть и историческая засада – даже Мольеру, самому игравшему плута-слугу Скапена в собственной пьесе, роль не удалась.

Наверное, не совсем правильно начинать с банальности и писать, что это «премьера, которую ждали». Но от реальности не уйдешь – это действительно так. После безвременья и сложного этапа в своей жизни волгоградский НЭТ отметился первым премьерным спектаклем периода Владимира Бондаренко.

Всё же собственную постановку главреж запланировал только на май, а февральскую отдал Рашиду Загидуллину. Это хороший шаг, и дело не только в банальной занятости – напомним, что Владимир Бондаренко параллельно сидит в кресле руководителя Молодежного театра. Дело в том, что он готов делиться, чего раньше НЭТ не знавал, а развитие возможно только в конкурентных условиях.

Приглашённые Рашид Загидуллин и Асель Исмагилова, на которой не только сценография, но и костюмы, сделали спектакль, который просто создан для того, чтобы нравиться. И премьерная дата – 14 февраля, говорит сама за себя. Стопроцентное попадание, чтобы юноша пригласил на такую постановку девушку. Или девушка – юношу, уж не знаю, как теперь заведено. Впрочем, не будем углубляться в гендерные кружева, спектакль подойдет для любой пары, решившей украсить свой досуг походом в театр, любого возраста. К месту будет он и 23 февраля, и 8 марта, и в любую другую дату семейного и не только торжества. Выращенная НЭТом преданная публика должна остаться довольной.

Те, кто ждал от НЭТа изменений, тоже должны быть не в накладе. Свежая тюркская кровь волгоградскому театру на пользу. Спектакль ладно скроен и крепко сшит, а хореография Дениса Постоева удачно дополняет его красивыми бантиками и всякими другим пеночками с варенья.

Внимательный и образованный зритель разглядит, что на правой стороне декораций надписи на французском, а на левой – на итальянском. Тема космополитизма ловко и ненавязчиво воплощена режиссером в калейдоскопе языков: по ходу действия переплетены итальянский и французский, немецкий и турецкий. А заканчивается всё вообще, как в индийском фильме: встречей разлученных отцов и дочерей, придумавших своё родство, и пробуждением главного героя в Волгограде.

Разные сюжетные слои отслеживаются по ходу пьесы. «Проделки Скапена» - это ведь такие отцы и дети, только написанные французом, в 17 веке, и с действием, происходящим в Италии, в портовом Неаполе. Всё располагает к игре чувств и поиску приключений. К тому же, это комедия.

Актерский состав – это тоже «отцы и дети». Вадим Ситников (Скапен), Сергей Викторов (Аргант), Андрей Курицын (Жеронт) – это собственно, отцы, которых мы должны принять за образцы. Они органичны и ироничны в работах, и что особенно приятно, обходятся без наигрышей. Дети – молодая актерская поросль НЭТа делятся своей энергией, доходящей даже до зрителя в последнем ряду.

Предполагаю, что спектакль закрепится в репертуаре, и будет делать кассу. И это хорошо, ведь он позволит НЭТу замахнуться на другие постановки. Хорошие и разные.