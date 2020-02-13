Кто пытается разграбить золотую коллекцию советских мультфильмов?

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13 февраля 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

В январе 2020 г. деятели анимационного кино написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором предупреждают: золотая коллекция советских мультфильмов снова в опасности. Якобы всему виной двусмысленные действия руководства «Союзмультфильма», которое намерено под шумок сплавить национальное достояние в частные руки. Это привычная фабула для скандала, если бы не пресыщенность ими: аниматоры далеко не в первый раз решают свои проблемы при помощи открытых писем, едва в Минкульте и выше начинается кадровая чехарда.



По сути, взволнованные аниматоры недовольны планами акционирования государственной студии «вопреки букве и духу» президентского поручения. И просят гаранта Конституции «пресечь очередной грабёж золотой коллекции мультфильмов, поскольку «и наша кинематография, и авторы фильмов заслуживают лучшей участи».



Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев уверяет, что при акционировании «Союзмультфильма» у государства останется блокирующий пакет. А значит, золотая коллекция не выйдет из-под контроля, а выплаты авторам де-юре не могут быть прекращены.



Но не всё так просто в этой истории. В 2011 г. премьер Путин встречался с аниматорами и распорядился выделить из резервного фонда правительства 12 млн рублей. Потом аниматоры решили пожаловаться уже на самого Путина новому президенту Дмитрию Медведеву.



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