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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Культура 13+

Заведующая деревенской библиотекой задолжала государству десятки тысяч рублей за интернет

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Заведующая деревенской библиотекой задолжала государству десятки тысяч рублей за интернет

В деревне Шаква Пермского края произошёл курьёзный случай. Здесь работает клуб и небольшая библиотека. Несколько лет назад в неё провели интернет. Сначала он был безлимитным, но потом расходы стали увеличиваться.

В 2015 году библиотечное руководство района узнало, что сельская библиотека Шаквы израсходовала большое количество гигабайт трафика и теперь должна выплатить порядка 80 тысяч рублей за скачивание литературы. После изучения ситуации стало понятно, что местный библиотекарь скачивала читателям ту литературу, которую они хотели бы почитать. Но когда пришёл счёт, в растрате обвинили библиотекаря.

На библиотеку подали в суд. При заработной плате в 5 тысяч рублей, библиотекарь сможет рассчитаться за интернет очень нескоро. Поэтому она просит помощи у людей.

Вера Савина (так зовут служительницу заведения) проработала здесь 33 года. Она выживает только благодаря своей матери, у которой имеется пенсия.
Чтобы рассчитаться по долгам женщина была вынуждена устроиться ещё и кочегаром в своей деревне.

Ростелеком готов предоставить библиотекарю рассрочку, чтобы избежать суда. Но прощать долг сельской библиотеке никто не собирается. Теперь интернета в библиотеке нет. Однако Вера Савина обязана составлять отчёты, как она его использует.

ПВ

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