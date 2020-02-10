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10 февраля 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев ]

Оскар 2020,фото,соцсети

В ночь на десятое февраля прошла долгожданная церемония вручения кинопремии Оскар. Этот год успел внести в историю мирового кинематографа ряд действительно потрясающих фильмов, многие из которых получили свои заслуженные статуэтки.

Однако сама церемония – это не только процесс награждения номинантов на премию, но и фактически самое знаковое событие в масштабах Голливудской и мировой киноиндустрии. Это фактически фестиваль шоубизнеса, который сопровождается громкими политическими и социальными заявлениями, помпезными нарядами, популярной музыкой и (порой отрепетированными) курьезными моментами. И все это праздничное разнообразие транслируется по всему миру. Чем запомнилась церемония в этом году?

красная дорожка церемонии Оскар

Прорывные «Паразиты»

Начать стоит с того, что этот Оскар будет внесён в анналы истории кино, как первый Оскар, на котором статуэтку за лучший фильм отдали картине не на английском языке. Такой картиной стал фильм «Паразиты» талантливого южнокорейского режиссера Пон Джун-Хо с необычным творческим взглядом. «Паразиты» стали великолепной комедийной драмой с элементами триллера, поднимающей многие важные социальные и политические вопросы, не уходя в трендовые мотивы. Это действительно качественный фильм «с душой», который может и заинтриговать, и насмешить, и заставить задуматься. Скорее всего именно такой подход режиссера и поразил зрителей по всему миру, в том числе и жюри.

режиссер Пон Джун-Хо на церемонии Оскар

Помимо награды за лучший фильм, «Паразиты» удостоились и других не менее важных статуэток. Так, фильм забрал всего четыре Оскара: за лучший фильм, лучший фильм на иностранном языке, лучший оригинальный сценарий, а Пон Джун-Хо получил Оскар как лучший режиссёр. Такое количество действительно значимых наград (и за режиссуру, и за сценарий) иллюстрируют настоящий прорыв не только режиссера, но и всего южнокорейского кинематографа в целом. Это стало очередным доказательством, что не только Голливуд может взращивать таланты.

Интересной оказалась и реакция режиссера на такое большое количество наград. Так, он во время своего выступления пообещал, что будет от радости пить до утра, не забыв также и извиниться, что забрал так много статуэток. Можно сказать, что Оскар этого года стал настоящим творческим триумфом для Пон Джун-Хо.

Актуальные заявления

актриса Натали Портман на церемонии Оскар

Не обошлась церемония и без громких заявлений на важные социальные или политические темы. При этом выражать своё несогласие участники мероприятия старались не только словами. Так, актриса Натали Портман пришла на церемонию в плаще от Dior, на котором были вышиты имена женщин-режиссёров, которые не были номинированы на эту престижную премию в 2020 году. На плаще были имена:

• Греты Гервиг («Маленькие женщины») • Лулу Ванг («Прощание») • Мати Диоп («Атлантика») • Селин Сьямма («Портрет девушки в огне») • Мелина Матсукас («Квин и Слим») • Лорин Скафария («Стриптизерши») • Мариэль Хеллер («Прекрасный день по соседству»)

Так актриса выразила солидарность с представительницами киноиндустрии, которых в очередной раз жюри, заслуженно или нет, обошло стороной. Все это сильно перекликается с мировыми тенденциями борьбы за права женщин.

Другую, не менее важную, острую тему затронул Хоакин Феникс, ставший обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль, которую он исполнил в фильме «Джокер». Он произнёс практически самую длинную речь за вечер, призывая людей бороться за всеобщую справедливость и равноправие, а также мотивировал зрителей и участников церемонии беречь природу. Своё убеждение, которое заключается в том, что нужно действительно сохранять экологию, он доказывает делом. На всех киноцеремониях он появлялся в одном и том же костюме, напоминая миру о том, что такое разумное потребление. Также он не обошёл стороной и довольно щепетильную тему, которая касается потребления мяса в пищу:

Хоакин Феникс на церемонии Оскар

«Я думаю, мы стали очень оторваны от естественной природы и многие из нас виноваты в том, что разделяем эгоцентричный взгляд на мир, веру в то, что мы — центр вселенной. Мы идём к природе и грабим её ради ресурсов. Мы считаем, что имеем право искусственно оплодотворять корову, а когда она рожает телёнка, мы крадём её потомство, несмотря на то, что её плач от тоски очевиден. А затем мы забираем её молоко, предназначенное для её телёнка, и добавляем в наш кофе или к нашим хлопьям»

Политику, в свою очередь, затронул Бред Питт, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана. Выйдя на сцену он пошутил:

«Мне дали всего 45 секунд, и это на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону»

Так он выразил протест против отмены импичмента президенту США Дональду Трампу, напомнив, что один из свидетелей, экс-помощник президента Джон Болтон, не был вызван для дачи показаний. Это, по мнению актёра, могло стать одной из главных причин, по которой Дональд Трамп избежал наказания.

Забавные и интересные моменты

Запомнилось всем поведение американского режиссера, для которого статуэтка стала первой в карьере. Им оказался Тайка Вайтити, снявший «Кролика Джоджо», фильм, в котором рассказывается о жизни немецкого мальчика в период Второй Мировой Войны. Сам Вайтити сыграл в картине Адольфа Гитлера, правда, не настоящего, а вымышленного, которого придумал себе в качестве друга главный герой. Получив Оскар за лучший адаптированный сценарий, Вайтити засунул его под кресло прямо во время церемонии, чем очень насмешил своих поклонников в соцсетях. Также во время речи, которую он давал журналистам, режиссёр зачем-то начал говорить о том, что ему неудобно работать на клавиатурах техники Apple.

режиссёр Тайка Вайтити на церемонии Оскар

Были и другие неожиданности: так, популярный голливудский актёр Том Хэнкс начал отжиматься вместе с американским военнослужащим прямо на красной дорожке.

В целом, эта церемония прошла вполне стандартно: громкие заявления, необычные костюмы, улыбающиеся американские звезды. Однако в этом несомненно есть свой голливудский шарм.