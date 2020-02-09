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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Культура 13+

В Петербурге умер народный артист, композитор Сергей Слонимский

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге умер народный артист, композитор Сергей Слонимский
Сергей Слонимский, фото: vk.com/composerslonimsky

В Санкт-Петербурге 9 февраля скончался народный артист, композитор Сергей Слонимский.  Слонимский умер после продолжительной болезни в реанимации одной из питерский больниц. Музыканту было 87 лет.

Прощание и похороны пройдут в четверг, 13 февраля, на Комаровском кладбище.
О кончине Сергея Слонимского сообщил президент Санкт-Петербургского филармонического общества Борис Березовский.

Композитор Сергей Слонимский написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, он сочинял камерную, вокальную музыку, был автором музыки к театральным постановкам, к таким кинофильмам, как "Республика ШКИД", "Интервенция", "Таинственная стена".
Композитор был профессором Санкт-Петербургской консерватории, академиком Российской академии образования, лауреатом Госпремии России имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга.

Среди его учеников Александр Колкер, Антон Танонов, Настасья Хрущёва, София Левковская, Владимир Мигуля, Владимир Сапожников, Мехди Хоссейни, Елена Иготти, Александр Радвилович и другие.

Союз композиторов России выразил соболезнования родным и близким композитора.

ИЧ

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