В Петербурге умер народный артист, композитор Сергей Слонимский

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9 февраля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Слонимский, фото: vk.com/composerslonimsky

В Санкт-Петербурге 9 февраля скончался народный артист, композитор Сергей Слонимский. Слонимский умер после продолжительной болезни в реанимации одной из питерский больниц. Музыканту было 87 лет.

Прощание и похороны пройдут в четверг, 13 февраля, на Комаровском кладбище.

О кончине Сергея Слонимского сообщил президент Санкт-Петербургского филармонического общества Борис Березовский.

Композитор Сергей Слонимский написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, он сочинял камерную, вокальную музыку, был автором музыки к театральным постановкам, к таким кинофильмам, как "Республика ШКИД", "Интервенция", "Таинственная стена".

Композитор был профессором Санкт-Петербургской консерватории, академиком Российской академии образования, лауреатом Госпремии России имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга.

Среди его учеников Александр Колкер, Антон Танонов, Настасья Хрущёва, София Левковская, Владимир Мигуля, Владимир Сапожников, Мехди Хоссейни, Елена Иготти, Александр Радвилович и другие.

Союз композиторов России выразил соболезнования родным и близким композитора.