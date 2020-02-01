Актер, сыгравший три роли в «Звездных войнах», скончался от рака

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1 февраля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Умер британский актер Алан Харрис, сыгравший три роли в «Звездных войнах». Харрис ушел из жизни утром 25 января на 82-м году жизни. В 2018 году актеру диагностировали рак легких.

В соцсети Facebook в сообществе Imperial Signings написали, что Алан Харрис лечился несколько лет и все это время принимал участие во встречах с поклонниками. Поклонники актера и «Звездных войн» выражают соболезнования родным и близким актера.

Алан Харрис в юности начал работать моделью, а позже стал актером. Он снимался в трех оригинальных эпизодах «Звездных войн»: в «Эпизоде V: Империя наносит ответный удар» сыграл охотника за головами из расы рептилий, врага Хана Сола — Босска. В другой части трилогии Харрис играл штурмовика, воина Галактической Империи.