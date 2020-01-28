«Тайный...» юбилей театра

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28 января 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Фото: театр Et Cetera ]

Московский театр «Et Cetera» 1 февраля отметит 20-ти летний юбилей легендарного детского спектакля «Тайна тетушки Мэлкин». В 1999 году эту малоизвестную пьесу «Гадкий утенок» Алана А. Милна (автор знаменитого автора «Винни-Пуха) впервые поставил на российской сцене поставил Александр Серов. Великолепную музыку к спектаклю написал известный композитор Владимир Дашкевич. А песни из спектакля, написанные на стихи поэта Юрия Кушака, распевали вместе с артистами юные зрители и родители. И теперь, повзрослев, они приводят на любимый спектакль своих чад и поют вместе любимые песни детства.

«Тайна тетушки...» в том что настоящая красота скрыта, и открывается только тому кто способен любить. О том что юная принцесса прекрасна никто не догадывается. Тетушка Мэлкин хранит свою тайну и открывает ее в день совершеннолетия принцессы. И помогают ей в этом юные зрители. Детские эмоции и желание помочь делают спектакль живым и неповторимым. А яркие и необычные костюмы, сценография и актёрские работы, делают зрелище незабываемым.



«Аргументы недели» поздравляют театр «Et Cetera» с таким волнительным и роскошным юбилеем.

Новых премьер и новых восхищений!





