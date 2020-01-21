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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Театр на Малой Бронной переехал во Дворец

, 14:07 [ «Аргументы Недели», ]

Театр на Малой Бронной переехал во Дворец

Реконструкция театра на Малой Бронной назрела давно. С приходом нового художественного руководителя Константина Богомолова это стало реальностью. Свою первую премьеру «Норма» по произведениям Владимира Сорокина в постановке Максима Диденко театр осуществил уже в интерьерах стильного арт-пространства Дворца на Яузе. И это добавило определённый шарм и театру и премьере.  

И вот, наконец, окончательно обьявили что «в связи с началом ремонтных работ Театр на Малой Бронной переезжает и с 1 февраля 2020 года показывает свои спектакли в ТКЗ "Дворец на Яузе" (пл. Журавлева, 1). Касса театра начнет свою работу на этой площадке 27 января. Билеты можно также приобрести на сайте театра и у официальных партнеров».

Важно помнить, что еще одна яркая и неожиданная премьера текущего сезона - спектакль "Слово о полку Игореве" будет идти в ТЦ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8а). Показы состоятся 10 и 20 февраля, 20 и 21 марта, 8 и 9 апреля. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе ТЦ "На Страстном".

А легендарная историческая сцена театра на Малой Бронной будет ждать коллектив театра и есть надежда что будет в ближайшем будущем.

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