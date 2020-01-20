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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Известный американский фолк-певец скончался на сцене во время концерта

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NME

Известный американский фолк-певец скончался на сцене во время концерта
гитарист, pixabay.com
Сегодня стало известно, что на сцене во время концерта скончался известный американский певец и композитор Дэвид Олни. Это случилось во время выступления артиста в Санта-Роса-Бич во Флориде.
 
Эми Ригби, которая выступала вместе с Дэвидом Олни, отметила, что в середине третьей песни 71-летний мужчина остановился, извинился перед зрителями и закрыл глаза. Он сидел неподвижно, с абсолютно прямой спиной и гитарой в руках. Сначала всем показалось, что музыкант просто сделал паузу, однако потом стало ясно, что с ним что-то не так.
 
Согласно последним данным, у Олни случился сердечный приступ. В реанимационных мероприятиях принял участие врач, который пришел на концерт, однако ему не удалось спасти артиста.
 
Отметим, что Дэвид Олни исполнял композиции в жанре фолк-рок. За свою карьеру он выпустил более двух десятков альбомов.
 
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ЕТ

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