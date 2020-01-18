Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму народному артисту России, актеру театра и кино Борису Невзорову в честь юбилея, сообщает пресс-служба кабмина.
"Вы - актер редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой. В вашей творческой биографии множество ярких ролей в кино и легендарном Малом театре", - говорится в телеграмме.
Борис Невзоров родился в станице Староминская Краснодарского края. В 1975 году стал выпускником Школы-студии МХАТ. С 2005 года играет в Малом театре, а также преподает в ГИТИСе. Сыграл в более чем 100 кинофильмах и сериалах.