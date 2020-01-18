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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму народному артисту России, актеру театра и кино Борису Невзорову в честь юбилея, сообщает пресс-служба кабмина. 

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"Вы - актер редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой. В вашей творческой биографии множество ярких ролей в кино и легендарном Малом театре", - говорится в телеграмме.

Борис Невзоров родился в станице Староминская Краснодарского края. В 1975 году стал выпускником Школы-студии МХАТ. С 2005 года играет в Малом театре, а также преподает в ГИТИСе. Сыграл в более чем 100 кинофильмах и сериалах.

АС

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