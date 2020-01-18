Россияне назвали главный фильм, претендующий на

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18 января 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Результаты опроса, проведенного проектом "Кино Mail.ru", показали, какой фильм, по мнению российского зрителя, является фаворитом в борьбе за статуэтку на церемонии вручения наград премии "Оскар" 2020 года. Глава Минкульта Владимир Мединский высказал своё мнение о фильме "Джокер"

Россияне, как свидетельствует исследование, выразили уверенность, что в этом году "Оскар" как лучший фильм должна получить картина Тодда Филлипса "Джокер": свои голоса этой картине отдала большая часть респондентов.

Кроме того, 26 процентов российских зрителей назвали главным фильмом "Оскара" "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино. Еще 15 процентов зрителей отдали предпочтение фильму "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда.