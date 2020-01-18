Россияне назвали главный фильм, претендующий на

Результаты опроса, проведенного проектом "Кино Mail.ru", показали, какой фильм, по мнению российского зрителя, является фаворитом в борьбе за статуэтку на церемонии вручения наград премии "Оскар" 2020 года.
Россияне, как свидетельствует исследование, выразили уверенность, что в этом году "Оскар" как лучший фильм должна получить картина Тодда Филлипса "Джокер": свои голоса этой картине отдала большая часть респондентов.
Кроме того, 26 процентов российских зрителей назвали главным фильмом "Оскара" "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино. Еще 15 процентов зрителей отдали предпочтение фильму "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда.