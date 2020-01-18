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18 января 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Кeйт Блaншетт, фото: vk.com/cateblanchett

Актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит международное жюри на кинофестивале в Венеции. 50-летняя уроженка Австралии Кейт Бланшетт - третья за четыре года женщина, которая станет председателем международного жюри этого кинофорума.

В 2019 году президентом жюри выступала аргентинский режиссер Лукреция Мартель, а в 2017 — американская актриса Аннетт Беннинг. Кейт Бланшетт в 2018 году возглавляла жюри Каннского фестиваля.

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября в Лидо. В международный состав жюри под председательством Кейт Бланшетт войдут семь знаменитостей в области кино и культуры.

По признанию Кейт, она ежегодно внимательно наблюдает за удивительным и самобытным Венецианским кинофестивалем. По ее оценке, "это один из самых атмосферных кинофестивалей в мире — праздник провокационной и вдохновляющей среды, которой является кино во всех его формах". Для нее большая честь и удовольствие быть председателем жюри в этом году, говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Кейт Бланшетт - лауреат двух премий "Оскар", трёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США".