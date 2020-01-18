//Культура 13+

18 января 2020, 02:45 [ «Аргументы Недели» ]

«Аргументы недели» неоднократно обращались к теме освещения войны на Донбассе через призму искусства вообще и кино в частности. В свое время наше внимание привлек проект создания полнометражного художественного фильма о донбасских событиях, охватывающих их наиболее «жаркий» период с 2014 г. по 2016 г. под рабочим названием «Ополченочка», которое и стало, в итоге, его прокатным названием.



"Ополченочка" - это первый фильм, снятый по мотивам донбасской войны российским режиссером в Луганской киностудии. Украина к этому времени уже сняла несколько фильмов на донбасскую тему, разумеется, демонстрировавших проукраинскую позицию.

Этот проект интересен тем, что его делали на Донбассе, в тех самых местах, где и происходили события, легшие в основу сюжета. Недаром его официальным девизом стал слоган «Фильм, снятый на войне и о войне». И хотя проект делала команда, куда вошли в том числе и граждане России, но его изначальная идея, сценарий, основные усилия и ресурсы были местными, родом из Луганска. Это поразительно и, вместе с тем, вызывало вопросы — как в условиях войны, тотального дефицита опыта, кадров и ресурсов, в том числе и финансовых, можно было реализовать такой масштабный кинопроект? Да еще в таком сложном жанре, который изначально был заявлен создателями фильма - в жанре эпической военной драмы! Существовали, вполне обоснованно, опасения, что на выходе получится эдакий местечковый «кинокапустник», который сможет только опошлить и унизить столь масштабную и трагическую тему. Отрадно, что эти опасения не подтвердились, и фильм удался. Во всяком случае изученные нами материалы, а также то, как приняли фильм жители Донбасса, которые уже успели с ним ознакомиться, говорит о том, что фильм вполне удался. Он, что называется, «цепляет» и заставляет окунуться в гущу событий и эмоций, объясняющих, как Донбасс погрузился в пучину кровавого противостоянияю. И почему многие его жители, как и три главные героини фильма, предпочли рисковать своей жизнью и будущим, но не принять навязываемых им идей нацизма.



Российское кино пока, в основном, игнорирует донбасскую тему. Например, проект, реализованный режиссером Ренатом Давлетьяровым и Фондом Кино «Донбасс. Окраина», съемки которого происходили одновременно с «Ополченочкой», но, в отличие от нее, в российском Крыму, прошел практически не заметным для нашего зрителя. Фильм «Ополченочка» начинался исключительно в формате несистемного и немейнстримного и продолжается оставаться исключительно в том же формате, — его съемки, пост-продакшн и продвижение осуществляются исключительно самостоятельно, без копейки каких-либо бюджетных средств и внимания со стороны госорганов и субъектов российского кинорынка. Но создатели фильма остаются верными себе и в этой ситуации и продолжают поступать нестандартно. За ресурсами, необходимыми для технической доработки фильма - условие выхода в российский прокат, они не обращаются к государству или толстосумам. Посредством краудфандинговой платформы Планета.ру они обратились за помощью к вам, простым гражданам, для которых, собственно, они и делали этот фильм.



На мой взгляд, успех или провал финансирования фильма на краудфандинговой платформе будет еще одним маркером нашей зрелости, способности к сопереживанию отнюдь не чужим нам людям. А еще, этот результат будет своего рода показателем нашей способности к горизонтальной самоорганизации, к отстаиванию собственной точки зрения, невзирая на текущую политическую конъюктуру и официальный мейнстрим.



Пожелаем успехов «Ополченочке»!...



Ссылка для тех, кого этот материал не оставил равнодушным: https://planeta.ru/campaigns/opolchenochka



Злата КОЛОС