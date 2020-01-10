Актриса Елена Яковлева рассказала, как чуть не погибла на отдыхе в Одессе

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10 января 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 дней

фото: Елена Яковлева, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Известная российская актриса Елена Яковлева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на отдыхе в Одессе. По словам знаменитости, она могла утонуть в Черном море.

«В Одессе проходили пробы на картину Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом» … а после у меня осталось свободное время, и я отправилась на море. Много воды, опасно. Я же плавать практически не умела. К тому же вода была безумно теплой и кишела медузами», - вспоминает Яковлева.

По её словам, ей хотелось побыстрее загореть, а времени было мало. Тогда актриса решила отправиться на волнорез вплавь.

«До него расстояние смешное — метров пятнадцать. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Люди на волнорезе думали, я шучу … Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить», - отметила она.

При этом знаменитость уточнила, что порезалась ракушками, а тело истекало кровью. По её мнению, это выглядело ужасно, хотя в тот же момент было очень смешно.