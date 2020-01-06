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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Стало известно, кому досталась премия "Золотой глобус" за лучший фильм и лучшую актерскую игру

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, кому досталась премия
премия "Золотой глобус", Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com
В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы победители номинаций.
 
Картина "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм – комедия или мюзикл". Лучшей драмой стала работа "1917". Лучшим актером драматического фильма был признан Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименной картине. За главную роль в комедии или мюзикле награду получил Тарон Эджертон, сыгравший Элтона Джона в "Рокетмене". 
 
Лучшими актрисами года стали Рене Зеллвегер и Аквафина.
ЕТ

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