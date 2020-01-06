Стало известно, кому досталась премия

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы победители номинаций.

Картина "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм – комедия или мюзикл". Лучшей драмой стала работа "1917". Лучшим актером драматического фильма был признан Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименной картине. За главную роль в комедии или мюзикле награду получил Тарон Эджертон, сыгравший Элтона Джона в "Рокетмене".

Лучшими актрисами года стали Рене Зеллвегер и Аквафина.