Умер народный артист Геннадий Пискунов

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5 января 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Геннадий Пискунов, фото: kino-teatr.ru

В Москве 5 января умер народный артист России Геннадий Пискунов. Актеру, служившему в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац, было 73 года. Геннадий Пискунов скончался в в одной из московских клиник.

Заведующая труппой театра Ольга Толоконникова рассказала, что Геннадий Пискунов был таким, что все актеры равнялись на него. «Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом. Геннадий Венедиктович — такая, можно сказать, наша икона, потому что все артисты, в основном мужского состава, равнялись всегда на него» , — сказала она.

Геннадий Пискунов - выпускник ГИТИСа, отделение музыкальной комедии. Он также выступал в Московском театре оперетты, Тамбовском государственном драматическом театре и Саратовском оперном театре. Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта, «Алеко» Рахманинова.

В Детском музыкальном театре имени Сац он начал работать еще будучи студентом.