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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек", - оценила назначение худрука в "Современнике" Ахеджакова

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Лия Ахеджакова, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса Лия Ахеджакова оценила назначение нового художественного руководителя театра "Современник".
Новым худруком "Современника" назначен режиссер Виктор Рыжаков. По данным департамента культуры Москвы, он приступит к своим обязанностям 4 января.

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Стало известно о последнем желании Галины Волчек

В театральных кругах говорят, что кандидатуру Рыжакова при жизни одобрила сама Галина Волчек. В числе потенциальных преемников на пост художественного руководителя называли также Сергея Гармаша и Чулпан Хаматову.

Народная артистка России Лия Ахеджакова призналась, что рада назначению Рыжакова.

59-летний Виктор Рыжаков — театральный режиссер, возглавляющий сейчас Центр имени Мейерхольда и руководящий курсом на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Он сказал, что назначение для него неожиданно, пообещал, что целый год в театре будет посвящен памяти Галины Волчек.

По мнению Лии Ахеджаковой. Рыжаков очень хороший режиссер и очень хороший человек.

Галина Волчек умерла 26 декабря. 

ИЧ

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