"Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек", - оценила назначение худрука в "Современнике" Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова оценила назначение нового художественного руководителя театра "Современник".
Новым худруком "Современника" назначен режиссер Виктор Рыжаков. По данным департамента культуры Москвы, он приступит к своим обязанностям 4 января.
В театральных кругах говорят, что кандидатуру Рыжакова при жизни одобрила сама Галина Волчек. В числе потенциальных преемников на пост художественного руководителя называли также Сергея Гармаша и Чулпан Хаматову.
Народная артистка России Лия Ахеджакова призналась, что рада назначению Рыжакова.
59-летний Виктор Рыжаков — театральный режиссер, возглавляющий сейчас Центр имени Мейерхольда и руководящий курсом на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Он сказал, что назначение для него неожиданно, пообещал, что целый год в театре будет посвящен памяти Галины Волчек.
По мнению Лии Ахеджаковой. Рыжаков очень хороший режиссер и очень хороший человек.
Галина Волчек умерла 26 декабря.