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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В российском театральном сообществе высказались о новом худруке "Современника"

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В российском театральном сообществе высказались о новом худруке
Виктор Рыжаков, Genrietta Peryan/Global Look Press
В российском театральном сообществе в понедельник, 30 декабря, высказались о новом художественном руководителе театра "Современник", который сменит на данном посту ушедшую из жизни Галину Волчек.
 
Ранее в департаменте культуры Москвы сообщили, что главой "Современника" с 4 января 2020 года станет Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Мейерхольда, напоминает Радио Sputnik.
 
Театральный режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в соцсети поддержал решение о предстоящем назначении Рыжакова на высокую должность и пожелал ему успеха. 
 
В свою очередь актриса Лия Ахеджакова в беседе с порталом Газета.Ru назвала Виктора Рыжакова хорошим режиссером и порядочным человеком с хорошей репутацией.
 
Театральный критик и главред "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская, которая в течение многих лет работает вместе с Рыжаковым над подготовкой Всероссийского фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина, заявила, что деятель культуры является "не только прекрасным режиссером, но и прекрасным человеком".
 
Напомним, экс-худрук "Современника", Народная артистка СССР Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет. 
ЕТ

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