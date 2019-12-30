В российском театральном сообществе высказались о новом худруке

В российском театральном сообществе в понедельник, 30 декабря, высказались о новом художественном руководителе театра "Современник", который сменит на данном посту ушедшую из жизни Галину Волчек.

Ранее в департаменте культуры Москвы сообщили, что главой "Современника" с 4 января 2020 года станет Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Мейерхольда, напоминает Радио Sputnik.

Театральный режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в соцсети поддержал решение о предстоящем назначении Рыжакова на высокую должность и пожелал ему успеха.

В свою очередь актриса Лия Ахеджакова в беседе с порталом Газета.Ru назвала Виктора Рыжакова хорошим режиссером и порядочным человеком с хорошей репутацией.

Театральный критик и главред "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская, которая в течение многих лет работает вместе с Рыжаковым над подготовкой Всероссийского фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина, заявила, что деятель культуры является "не только прекрасным режиссером, но и прекрасным человеком".