Скончался народный артист Константин Юченков

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29 декабря 2019, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Ведущий актер Тверского академического театра драмы, народный артист России Константин Юченков, сыгравший десятки разноплановых ролей, умер в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

Константин Глебович Юченков посвятил Тверскому театру драмы 45 лет. Родился он в Смоленске 22 июня в 1947 г. Начал карьеру с Ульяновского и Таллиннского драматических театров. В 1974 году переехал в Калинин вместе с женой.

Актер скончался 28 декабря 2019 года, на 73-м году жизни, вследствие продолжительной болезни. Прощание с Константином Юченковым состоится 31 декабря (во вторник) в 11:00 в здании театра, рассказали в пресс-службе.