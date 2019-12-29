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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Скончался народный артист Константин Юченков

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Скончался народный артист Константин Юченков
фото: соцсети

Ведущий актер Тверского академического театра драмы, народный артист России Константин Юченков, сыгравший десятки разноплановых ролей, умер в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

Константин Глебович Юченков посвятил Тверскому театру драмы 45 лет. Родился он в Смоленске  22 июня в 1947 г. Начал карьеру с Ульяновского и Таллиннского драматических театров. В 1974 году переехал в Калинин вместе с женой.

Актер скончался 28 декабря 2019 года, на 73-м году жизни, вследствие продолжительной болезни. Прощание с Константином Юченковым состоится 31 декабря (во вторник) в 11:00 в здании театра, рассказали в пресс-службе.

АС

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