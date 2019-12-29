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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

В театре "Современник" началось прощание с Галиной Волчек

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В театре
Галина Волчек, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
В Москве утром в воскресенье, 29 декабря, началось прощание с художественным руководителем "Современника", актрисой и режиссером Галиной Волчек. Церемония проходит в стенах столичного театра.
 
Десятки поклонников, множество коллег, учеников и деятелей культуры, среди которых Сергей Гармаш и Михаил Ефремов, пришли проститься с Галиной Волчек. В холле театра разместили портрет актрисы, рядом с которым много цветов.
 
На сцене "Современника" установили гроб с телом художественного руководителя, вокруг него можно увидеть цветы и десятки венков. Рядом сидят родные и близкие усопшей. На большом экране демонстрируются фотографии Галины Волчек из фильмов. Церемония прощания завершится в 12.30, после чего деятеля культуры похоронят на Новодевичьем кладбище.
 
Напомним, народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни в минувший четверг в возрасте 86 лет.
ЕТ

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