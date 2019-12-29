В Москве утром в воскресенье, 29 декабря, началось прощание с художественным руководителем "Современника", актрисой и режиссером Галиной Волчек. Церемония проходит в стенах столичного театра.

Десятки поклонников, множество коллег, учеников и деятелей культуры, среди которых Сергей Гармаш и Михаил Ефремов, пришли проститься с Галиной Волчек. В холле театра разместили портрет актрисы, рядом с которым много цветов.

На сцене "Современника" установили гроб с телом художественного руководителя, вокруг него можно увидеть цветы и десятки венков. Рядом сидят родные и близкие усопшей. На большом экране демонстрируются фотографии Галины Волчек из фильмов. Церемония прощания завершится в 12.30, после чего деятеля культуры похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни в минувший четверг в возрасте 86 лет.