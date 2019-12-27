Михаил Боярский признался, что его супруга на глазах

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27 декабря 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Михаил Боярский, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Михаил Боярский, которому накануне исполнилось 70 лет, признался в разговоре с журналистом Борисом Корчевниковым, что его супруга – 66-летняя артистка Лариса Луппиан – на глазах "теряет здоровье".

С текущего года Луппиан является художественным руководителем театра имени Ленсовета, однако продолжает активно заниматься четырьмя внуками.

Михаил Боярский заявил, что старается во всем помогать жене, поскольку ей очень тяжело разрываться между работой и семьей. "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах", – с сожалением заметил артист. Он также сократил в последнее время свое участие в различных проектах, так как хочет больше времени проводить с внуками.