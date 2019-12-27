Владимир Путин поздравил Эммануила Виторгана с юбилеем

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27 декабря 2019, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

актер Эммануил Виторган, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил с юбилеем народного артиста Эммануила Виторгана. Знаменитому актеру, любимцу публики в пятницу, 27 декабря, исполняется 80 лет.

Российский лидер отметил многогранный талант Виторгана, а также его стремление работать, не покладая рук. Путин назвал актера обаятельным человеком, который покорил сердца зрителей всех поколений своим творчеством и мастерским владением профессий.

Глава государства пожелал народному артисту РФ самого важного – успехов и здоровья.