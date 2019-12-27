Галину Волчек похоронят рядом с могилой Марка Захарова на Новодевичьем кладбище

Источник в мэрии в пятницу, 27 декабря, уточнил, что неподалеку также находятся могилы актеров Олега Табакова и Леонида Броневого.

Народную артистку СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет находиться рядом с местом упокоения режиссера Марка Захарова.

Ранее артист Сергей Гармаш сообщил, что прощание с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек, которая скончалась накануне на 87-м году жизни, состоится 29 декабря. Проститься с ней можно будет с 10:00 до 13:00 в воскресенье на основной сцене театра.