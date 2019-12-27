Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Галину Волчек похоронят рядом с могилой Марка Захарова на Новодевичьем кладбище

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Галину Волчек похоронят рядом с могилой Марка Захарова на Новодевичьем кладбище
Галина Волчек, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народную артистку СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет находиться рядом с местом упокоения режиссера Марка Захарова.

Источник в мэрии в пятницу, 27 декабря, уточнил, что неподалеку также находятся могилы актеров Олега Табакова и Леонида Броневого.

Ранее артист Сергей Гармаш сообщил, что прощание с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек, которая скончалась накануне на 87-м году жизни, состоится 29 декабря. Проститься с ней можно будет с 10:00 до 13:00 в воскресенье на основной сцене театра.

ЕТ

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан