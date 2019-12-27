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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Трамп о показе "Один дома-2" без своего участия: "Фильм никогда не будет прежним"

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Трамп о показе
президент США Дональд Трамп, Richard Graulich/ZUMAPRESS.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал информацию о вырезанном эпизоде с его участием из культового рождественского фильма "Один дома-2" на телеканале СВС в Канаде.
 
"Фильм никогда не будет прежним!" – заявил Трамп и добавил, что шутит. Глава Штатов с иронией предположил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо, очевидно, не слишком любит, когда президент США заставляет его платить за НАТО или торговлю, вследствие чего отдает подобные распоряжения.
 
Как сообщает Радио Sputnik, ранее на CBC заявили, что десятисекундная сцена, в которой Дональд Трамп играет самого себя, был удален еще пять лет назад с целью сокращения телеверсии картины.
ЕТ

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