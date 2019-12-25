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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ушла из жизни автор главной песни культового сериала "Друзья"

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Ушла из жизни автор главной песни культового сериала
автор песен Алли Уиллис, Faye Sadou/AdMedia

В среду, 25 декабря, стало известно, что из жизни ушла американский автор песен Алли Уиллис. Она прославилась после того, как написала главную песню для культового сериала "Друзья" I'll Be There for You.

Уточняется, что Алли Уиллис скончалась в возрасте 72 лет. Причиной смерти автора песен, согласно последним данным, стала остановка сердца.

Отметим, что Уиллис дважды становилась лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми": в 1986 году она была удостоена награды за саундтрек к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз", а в 2016 году – за работу над мюзиклом "Цветы лиловых полей".

ЕТ

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