27-летняя российская пианистка трагически погибла в Венгрии

Сегодня стало известно о трагической гибели в Венгрии 27-летней российской пианистки Элины Валиевой. Эти данные предоставил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант Юрий Богданов.

Мужчина написал, что Валиева трагически погибла вчера в Будапеште, где находилась на отдыхе вместе со своим молодым человеком.

Пианистка и ее возлюбленный сняли квартиру на сайте. Молодая женщина пошла принимать душ. В ванной случилась утечка газа, вследствие чего девушка скончалась.

Отметим, что Валиева являлась выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, стипендиатом Минкульта РФ, президента Белоруссии, а также Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда "Новые имена" и российского фонда "Одаренные дети". Она была лауреатом целого ряда международных конкурсов.