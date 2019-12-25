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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

27-летняя российская пианистка трагически погибла в Венгрии

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

27-летняя российская пианистка трагически погибла в Венгрии
пианистка Элина Валиева, Facebook
Сегодня стало известно о трагической гибели в Венгрии 27-летней российской пианистки Элины Валиевой. Эти данные предоставил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант Юрий Богданов.
 
Мужчина написал, что Валиева трагически погибла вчера в Будапеште, где находилась на отдыхе вместе со своим молодым человеком.
 
Пианистка и ее возлюбленный сняли квартиру на сайте. Молодая женщина пошла принимать душ. В ванной случилась утечка газа, вследствие чего девушка скончалась.
 
Отметим, что Валиева являлась выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, стипендиатом Минкульта РФ, президента Белоруссии, а также Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда "Новые имена" и российского фонда "Одаренные дети". Она была лауреатом целого ряда международных конкурсов.
 
ЕТ

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