Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал свое участие в культовом рождественском фильме "Один дома–2", главную роль в котором сыграл тогда начинающий актер Маколей Калкин.

Трамп отметил, что это хороший фильм, в котором он снялся, когда был "мягко говоря, помоложе". Американский лидер признался, что считает честью участие в данной картине.

Напомним, в фильме 1992 года Дональд Трамп играет самого себя. В коротком эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину Маккаллистеру, подсказывая ему, как пройти в холл гостиницы. Вся сцена длится примерно 10 секунд.