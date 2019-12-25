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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Трамп прокомментировал свое участие в культовом рождественском фильме "Один дома–2"

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Трамп прокомментировал свое участие в культовом рождественском фильме
президент США Дональд Трамп, Katie Deits/ZUMAPRESS.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал свое участие в культовом рождественском фильме "Один дома–2", главную роль в котором сыграл тогда начинающий актер Маколей Калкин.
 
Трамп отметил, что это хороший фильм, в котором он снялся, когда был "мягко говоря, помоложе". Американский лидер признался, что считает честью участие в данной картине.
 
Напомним, в фильме 1992 года Дональд Трамп играет самого себя. В коротком эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину Маккаллистеру, подсказывая ему, как пройти в холл гостиницы. Вся сцена длится примерно 10 секунд.
 
ЕТ

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