Во вторник, 24 декабря, стало известно, что состояние художественного руководителя Московского театра "Современник" Галины Волчек стабилизировалось. Данную информацию предоставили в пресс-службе театра.

Подчеркивается, что, по словам врачей, лечащих деятеля культуры, состояние Галины Борисовны к настоящему моменту стабилизировалось, вследствие чего в театре рассчитывают, что она скоро пойдет на поправку и вернется к активной работе.

Напомним, ранее сегодня директор "Современника" Игорь Попов сообщил, что Галина Волчек была госпитализирована с воспалением легких.