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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

В "Современнике" сообщили, что состояние Галины Волчек стабилизировалось

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

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Худрук "Современника" Галина Волчек, Genrietta Peryan/Global Look Press
Во вторник, 24 декабря, стало известно, что состояние художественного руководителя Московского театра "Современник" Галины Волчек стабилизировалось. Данную информацию предоставили в пресс-службе театра.
 
Подчеркивается, что, по словам врачей, лечащих деятеля культуры, состояние Галины Борисовны к настоящему моменту стабилизировалось, вследствие чего в театре рассчитывают, что она скоро пойдет на поправку и вернется к активной работе.
 
Напомним, ранее сегодня директор "Современника" Игорь Попов сообщил, что Галина Волчек была госпитализирована с воспалением легких.
ЕТ

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