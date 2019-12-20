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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В сети восхищаются красотой вдовы Хворостовского

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

В сети восхищаются красотой вдовы Хворостовского
Дмитрий Хворостовский и его жена Флоранс, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи сети восхищаются красотой вдовы Дмитрия Хворостовского. Флоранс является активным пользователем Instagram и часто публикует личные фотографии, снимки детей и своего любимого супруга.

Недавно Флоранс побывала в миланском театре La Scala на выступлении Пласидо Доминго. На нескольких кадрах женщина позирует одна, а на других – рядом с оперным певцом. 

Многие восхитились внешним видом вдовы Хворостовского. Флоранс для посещения театра выбрала черное облегающее платье с кружевными рукавами. Она сделала яркий макияж и дополнила образ крупными украшениями. Подписчики обратили внимание на ее счастливую улыбку и пожелали ей всегда оставаться лучезарной, несмотря ни на что.

 
 
 
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Публикация от Florence (@flosha1)16 Дек 2019 в 9:11 PST

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