Достали: мошенники третируют актера Андрея Мерзликина

Актеры – народ терпеливый к своим поклонникам. Популярность обязывает! Частенько этим пользуются мошенники.
На почту корреспондента «Аргументы Недели» пришло сообщение от замечательного актера Андрея Мерзликина: «Друзья! Мою почту взломали! И если вы получили от меня письмо с просьбой о помощи племяннице, то знайте, это мошенники!»
Разумеется, наш спецкор позвонил актеру и попросил комментария.
Андрей Мерзликин: «Все это ерунда! Никто ничего не взламывал! Расчет идет на тех, кто поведется! Все хорошо. Не стоит беспокоиться! Удачи!»