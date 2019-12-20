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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Достали: мошенники третируют актера Андрея Мерзликина

, 11:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», , шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Достали: мошенники третируют актера Андрея Мерзликина
Актер Андрей Мерзликин, Valery Lukyanov / globallookpress.com

Актеры – народ терпеливый к своим поклонникам. Популярность обязывает! Частенько этим пользуются мошенники.

Актер Андрей Мерзликин: У каждого человека есть свой город, где ему хорошо

Актер Андрей Мерзликин: У каждого человека есть свой город, где ему хорошо

На почту корреспондента «Аргументы Недели» пришло сообщение от замечательного актера Андрея Мерзликина: «Друзья! Мою почту взломали! И если вы получили от меня письмо с просьбой о помощи племяннице, то знайте, это мошенники!»

Разумеется, наш спецкор позвонил актеру и попросил комментария.

Андрей Мерзликин: «Все это ерунда! Никто ничего не взламывал! Расчет идет на тех, кто поведется! Все хорошо. Не стоит беспокоиться! Удачи!»

 