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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Степан Михалков опубликовал архивные фото с мамой и поздравил Анастасию Вертинскую с 75-летием

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Степан Михалков опубликовал архивные фото с мамой и поздравил Анастасию Вертинскую с 75-летием
Анастасия Вертинская, фото из соцсети vk.com/a.vertinskay

Актер, предприниматель, ресторатор Степан Михалков нежно поздравил свою знаменитую мать актрису Анастасию Вертинскую с днем рождения. Анастасии Вертинской 75 лет исполнилось 19 декабря.

Сын Анастасии Вертинской и кинорежиссера Никиты Михалкова опубликовал в Инстаграм подборку семейных фото. На снимках - мама и сын. Степан рассказал о своей маме не только как об актрисе, но и как о человеке.

"Мама. 75. Невозможно поверить, но это так. И слава Богу что мы рядом. Ее любят, а главное ей есть кого любить. Ее любовь деятельная, неутомимая и неумолимая. Для кого-то она готовит, кого-то одевает, кого-то утешает, с кем-то едет по важному делу, важному не ей, а этому человеку, но в итоге получается, что именно это ей важно. Столько позади ролей, обожания, признания, славы но ничего из этого не сделало ее ни заносчивой, ни эгоцентричной, ни тщеславной. Как хорошо, что это все моя мама" - написал о матери Степан Михалков.

У Анастасии Вертинской четверо внуков и правнук. Степан в браке с Аллой Сиваковой родил дочь Александру и сыновей Василия и Петра. Внучка Вертинской Саша вышла замуж и родила сына Федора.
Во втором браке Степана с моделью Елизаветой Ильиной родился сын Лука. Малышу два года.

 
 
 
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Публикация от Степан Михалков (@stepan_mikhalkov)19 Дек 2019 в 1:54 PST

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