Анастасия Вертинская справляет юбилейный день рождения

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19 декабря 2019, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Вертинская, фото из соцсети vk.com/a.vertinskay

Народная артистка Анастасия Вертинская 19 декабря отмечает день рождения. Актрисе театра и кино Анастасии Вертинской исполнилось 75 лет. Её отец - легендарный шансонье Александр Вертинский. Она родилась в Москве.

Вертинская - выпускница Театрального училища имени Б. В. Щукина. Актриса служила в театрах "Современник" и МХАТ.

А в кино впервые снялась будучи школьницей. В 16 лет в 1961 году Вертинская сыграла главную роль Ассоль в фильме "Алые паруса". У юной красавицы появились тысячи поклонников и обожателей.

Роль Гуттиэре в фильме по роману Александра Беляева "Человек-амфибия" прославила Вертинскую еще больше.

Актриса сыграла роли в картинах "Гамлет", "Война и мир", "Анна Каренина", "Безымянная звезда" и других.

В браке с Никитой Михалковым у Вертинской родился сын Степан.

Вот как восхищается Анастасией Вертинской актер Станислав Садальский: "Единственная звезда Серебряного века художественный ренессанс, знаменующая русскую культуру Анастасия Вертинская справляет юбилей. Я трепещу... перед ее фантастическим талантом и магией. Я видел ее "Чайку" в новом МХАТе Ефремовском шедевре. Японцы сняли фильм.

Анастасия Вертинская явление феноменальное, даже для русской культуры не ценящей современников.

Офелия в "Гамлете"... Мона в "Безымянной звезде".... список можно продолжать, но народ любит ее "Амфибию"))

Насть, вы гордость России, вы уникум, вы, как египетская пирамида!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)18 Дек 2019 в 1:54 PST