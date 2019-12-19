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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Анастасия Вертинская справляет юбилейный день рождения

, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Вертинская справляет юбилейный день рождения
Анастасия Вертинская, фото из соцсети vk.com/a.vertinskay

Народная артистка Анастасия Вертинская 19 декабря отмечает день рождения. Актрисе театра  и кино Анастасии Вертинской исполнилось 75 лет.  Её отец - легендарный шансонье Александр Вертинский. Она родилась в Москве.

Вертинская - выпускница Театрального училища имени Б. В. Щукина. Актриса служила в театрах "Современник" и МХАТ.
А в кино впервые снялась будучи школьницей. В 16 лет в 1961 году Вертинская сыграла главную роль Ассоль в фильме "Алые паруса". У юной красавицы появились тысячи поклонников и обожателей.

Роль Гуттиэре в фильме по роману Александра Беляева "Человек-амфибия" прославила Вертинскую еще больше.
Актриса сыграла роли в картинах "Гамлет", "Война и мир", "Анна Каренина", "Безымянная звезда" и других.
В браке с Никитой Михалковым у Вертинской родился сын Степан.

Вот как восхищается Анастасией Вертинской актер Станислав Садальский: "Единственная звезда Серебряного века художественный ренессанс, знаменующая русскую культуру Анастасия Вертинская справляет юбилей. Я трепещу... перед ее фантастическим талантом и магией. Я видел ее "Чайку" в новом МХАТе Ефремовском шедевре. Японцы сняли фильм.
Анастасия Вертинская явление феноменальное, даже для русской культуры не ценящей современников.
Офелия в "Гамлете"... Мона в "Безымянной звезде".... список можно продолжать, но народ любит ее "Амфибию"))
Насть, вы гордость России, вы уникум, вы, как египетская пирамида!"

 

 
 
 
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Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)18 Дек 2019 в 1:54 PST

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