«Снежная королева» для детей разного возраста

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17 декабря 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Волгоградский молодёжный театр готовит к новогодним праздникам волшебную сказку. 20 декабря - премьера спектакля для детей «Снежная королева» в постановке Владимира Бондаренко.

- Это глубокая сказка со смыслом, которая обращает внимание юных зрителей на важные в жизни вещи. Наша задача - за час с небольшим, что идёт спектакль, оторвать детвору от мира гаджетов, мобильных телефонов, странных новопридуманных персонажей - от всего, что засоряет нашу жизнь вообще, и маленького человека, в частности. Мы предлагаем классическую постановку с красивыми костюмами и музыкой, такой гимн доброте, самопожертвованию, дружбе и, конечно же, любви, - отметил Владимир Бондаренко.

Конкурировать со знаменитым советским мультфильмом «Снежная королева» Молодёжный театр не собирается - волгоградцев ждёт оригинальная версия знаменитой сказки.

- У нас довольно-таки маленькая сцена, а в сказке шесть мест действия. Художник-постановщик из Санкт-Петербурга Кирилл Мартынов предложил хорошее решение. Будет единая декорация - ледяной мост из сосулек, а путешествие Герды в поисках Кая решено средствами современных мультимедиа. Юных зрителей ждут видеопроекции с элементами анимации, комбинированные съёмки специально были проведены для спектакля, – рассказал режиссёр-постановщик.

Кроме того так же специально для спектакля волгоградский композитор Павел Смотрин написал музыку к песням, которые исполнят артисты театра.

Благодаря бюджетной и спонсорской финансовой поддержке Молодёжный театр имеет возможность создать полноценный спектакль с достойными декорациями, костюмами, видео.

Премьерные показы бессмертной сказки великого Андерсена стартуют в декабре и продлятся до конца новогодних праздников.