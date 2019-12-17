Певица Валерия назвала

Певица Валерия во вторник назвала первый концерт Николая Носкова после инсульта "мощным". Ранее лидер группы "Моральный кодекс" Серей Мазаев назвал выступление своего коллеги "жалким зрелищем".

Валерия заявила, что концерт был очень важен для Николая Носкова "в терапевтических целях", поскольку у артиста появилась цель: он много занимался, сконцентрировался и собрал все силы.

По мнению певицы, музыкант находится сейчас в хорошей вокальной форме, вследствие чего смог исполнить все композиции без фонограммы. Валерия также сочла концерт невероятно мощным по силе воздействия, искренности и самоотдаче.

Напомним, в марте 2017 года Николай Носков перенес инсульт и долго восстанавливался после случившегося.