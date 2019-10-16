Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Актриса Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце
фото: соцсети

Известная актриса Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце и попала в реанимацию. Медики оценивают состояние 68-летней Белохвостиковой как тяжелое.  Народная артистка обратилась к кардиологу из-за нарушений ритмов сердца.

Наталию Николаевну прооперировали в одной из столичных клиник. Из-за плохого самочувствия актрису перевели в реанимацию, - сообщает РЕН ТВ. Актриса  Наталия Белохвостикова получила популярность по ролям в фильмах "Тегеран-43", "Стакан воды", "Принцесса цирка",  "Законный брак". Работала в проекте "Бабье лето". Народная артистка РСФСР является лауреатом двух Государственных премий СССР.

 

ИЧ

//картина дня

В мире

Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Украинское государство должно быть ликвидировано. Соответствующий призыв содержится в заявлении главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, которое некоторое время назад появилось на его официальном сайте.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Анастасия Волочкова любит удивлять своих поклонников. В день рождения Николая Баскова балерина оригинально поздравила певца с днем рождения, напомнив…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О проектах лагерей в Калининградской, Нижегородской и Московской областях участникам форума в Артеке рассказал советник президента Группы компаний «Просвещение» Отто…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму внесён законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Он разработан комитетом по противодействию…

В РПЦ обвинили телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Дмитрий Смирнов…

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…