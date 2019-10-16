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16 октября 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Известная актриса Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце и попала в реанимацию. Медики оценивают состояние 68-летней Белохвостиковой как тяжелое. Народная артистка обратилась к кардиологу из-за нарушений ритмов сердца.

Наталию Николаевну прооперировали в одной из столичных клиник. Из-за плохого самочувствия актрису перевели в реанимацию, - сообщает РЕН ТВ. Актриса Наталия Белохвостикова получила популярность по ролям в фильмах "Тегеран-43", "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак". Работала в проекте "Бабье лето". Народная артистка РСФСР является лауреатом двух Государственных премий СССР.