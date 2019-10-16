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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

В сети появилось фото измененного "пластикой" лица Веры Алентовой

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

В сети появилось фото измененного "пластикой" лица Веры Алентовой
актриса Вера Алентова, АГН Москва/Global Look Press

Пользователи сети обсуждают перемены в лице знаменитой актрисы Веры Алентовой, запечатленные крупным планом на новой фотографии. Артистку обвиняют в злоупотреблении пластикой и "уколами красоты".

77-летняя Алентова появилась на торжественном открытии мемориальной доски в честь Алексея Баталова, который ушел из жизни летом 2017 года. Снимок опубликовало издание "7 Дней".

Лицо Веры Валентиновны является слишком гладким, однако на некоторых местах можно заметить странные "комки" и неровности, которые зачастую возникают после подтяжек и введения геля. Кроме того, губы актрисы стали слишком большими.

Поклонники уже несколько лет расстраиваются из-за того, что Алентова не желает стареть красиво и регулярно прибегает к услугам хирургов и косметологов.

ЕТ

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