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16 октября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Вера Алентова, АГН Москва/Global Look Press

Пользователи сети обсуждают перемены в лице знаменитой актрисы Веры Алентовой, запечатленные крупным планом на новой фотографии. Артистку обвиняют в злоупотреблении пластикой и "уколами красоты".

77-летняя Алентова появилась на торжественном открытии мемориальной доски в честь Алексея Баталова, который ушел из жизни летом 2017 года. Снимок опубликовало издание "7 Дней".

Лицо Веры Валентиновны является слишком гладким, однако на некоторых местах можно заметить странные "комки" и неровности, которые зачастую возникают после подтяжек и введения геля. Кроме того, губы актрисы стали слишком большими.

Поклонники уже несколько лет расстраиваются из-за того, что Алентова не желает стареть красиво и регулярно прибегает к услугам хирургов и косметологов.