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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Родители Дмитрия Хворостовского продали подаренное им знаменитым сыном жилье в Москве, чтобы установить певцу памятник

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Родители Дмитрия Хворостовского продали подаренное им знаменитым сыном жилье в Москве, чтобы установить певцу памятник
Facebook.com/ Hvorostovsky

Родители российского оперного певца Дмитрия Хворостовского продали подаренное им знаменитым сыном жилье в Москве, чтобы установить памятник артисту.  16 октября в Москве состоится церемония открытия памятника Дмитрию Хворостовcкому на Новодевичьем кладбище. Монумент создал заслуженный скульптор России Владимир Усов.

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского родила сына

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского родила сына

Известный во всем мире оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака два года назад. У него остались мать и отец, вдова Флоранс и пятеро детей.

Отец баритона Александр Степанович Хворостовский рассказал в интервью "Комсомольской правде" о деньгах, нескольких миллионах, на которые пенсионеры-родители певца устанавливают памятник.

80-летний Александр Хворостовский рассказал, что Дмитрий подарил родителям квартиру в Москве, которою он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала деньги предназначались на лечение, но он через три месяца умер. "Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли", - говорит отец великого тенора.

Он приедет в Москву на открытие памятника, которое состоится в день рождения Дмитрия Хворостовского.

 

ИЧ

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