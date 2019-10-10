В Челябинске состоится благотворительный вечер «Русская вечора»

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10 октября 2019, 09:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Благотворительный вечер в русских традициях организует Детский Фонд «Андрюша». Он состоится 24 октября в легендарном для Челябинска ресторане «Уральские пельмени», который в этом году отмечает свой 55-ти летний юбилей.

Специальным гостем вечера станет известная российская аккордеонистка, обладательница звания «Леди Аккордеон» Екатерина Клишина (Москва). В июне 2018 года артистка по приглашению самой Монтсеррат Кабалье торжественно открыла 2-ое отделение концерта этой легенды мировой оперной музыки в Государственном Кремлёвском Дворце. Аккордеонистка, сочетающая в себе высокий профессионализм, харизму и красоту - участница культурных проектов и концертных программ со многими известными музыкантами и деятелями культуры и искусства - Владимиром Спиваковым, Иосифом Кобзоном, Юрием Розумом, Константином Райкиным, Эммануилом Виторганом, Левоном Оганезовым, а также с зарубежными исполнителями - Samantha Fox, Ricchi e Povery, Boney M, Arabesque, C.C. Catch и другими.

Наряду с исполнительской, Екатерина также успешно осуществляет педагогическую и научную деятельность, она - лауреат многих всероссийских и международных конкурсов.

Концертную программу вечера дополнят выступления выпускниц фонда «Андрюша» по направлению «народный вокал»: студентки Российской Академии Музыки имени Гнесиных Виктории Гуляк и студентки Южно-Уральского института искусств имени П.И. Чайковского Полины Рякиной, а также подопечных фонда. Детская хореографическая студия «Урал», дважды лауреат и обладатель Гран-При Премии «Андрюша», готовит зажигательные танцевальные номера.

В меню ужина войдут дегустация фирменных пельменей и вареников самых разных видов, разносолы, и другие любимые блюда, и напитки русской кухни.

Детей ждут забавы со сказочными персонажами, мастер-класс по лепке пельменей, детский стол, петушки на палочке, игры и хороводы. А взрослым должны прийтись по вкусу сказы гусляра с древними гуслями, которым 200 лет, благотворительная лотерея, душевное дружеское общение, русский каравай.

Ведущий – телерадиоведущий, актер, шоумен Павел Дикан (Москва).

Собранные на вечере средства будут направлены на поддержку и обучение талантливых детей фонда «Андрюша» имени Андрея Жаботинского.

Основатель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская: «За 10 лет работы мы накопили большой опыт в организации массовых концертов, спектаклей, а также камерных светских событий. Благотворительный ужин в русских традициях – новая форма мероприятий для нас. Это демократичный душевный вечер, который, по нашей традиции, сочетается с высоким стандартом исполнителей концертной программы. Большое спасибо Екатерине Клишиной и Павлу Дикану за участие в проекте на благотворительной основе, а также благодарим многолетнего партнера «Андрюши» ресторан «Уральские пельмени» за помощь в организации вечера! Мы очень надеемся, что наша новая идея понравится гостям, и приглашаем всех на «Русскую вечору»! И, конечно, приглашаем партнеров поддержать наш проект. Творить добро – вкусно, весело, легко!»

Ресторан «Уральские пельмени», пр. Ленина, 66А.

Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00

Стоимость билета: взрослый - 3500 руб., детский – 1000 руб.

Заказ билетов: т. 235 75 55, +7 916 595 60 05 (viber, whatsapp)