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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

«Союзмультфильм» изменит логотип

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

«Союзмультфильм» изменит логотип
Фото: Википедия

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила о намерении провести ребрендинг, в ходе которого будет создан логотип, шрифты и слоганы.

Подобным образом киностудия намерена увеличить доходы от продажи лицензий и медиаправ на территории страны и за рубежом, передаёт Мир24.

Отмечается, что с момента создания у «Союзмультфильма» не было единого логотипа. После обновления бренд предполагается разделить на две возрастные аудитории: детей и взрослых 30-40 лет, которые помнят мультфильмы студии с детства. При этом эксперты полагают, что ребрендинг может вызвать негативную оценку.

АБ

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