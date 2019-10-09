«Союзмультфильм» изменит логотип

//Культура 13+

9 октября 2019, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила о намерении провести ребрендинг, в ходе которого будет создан логотип, шрифты и слоганы.

Подобным образом киностудия намерена увеличить доходы от продажи лицензий и медиаправ на территории страны и за рубежом, передаёт Мир24.

Отмечается, что с момента создания у «Союзмультфильма» не было единого логотипа. После обновления бренд предполагается разделить на две возрастные аудитории: детей и взрослых 30-40 лет, которые помнят мультфильмы студии с детства. При этом эксперты полагают, что ребрендинг может вызвать негативную оценку.