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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Букмекеры убеждены, что Нобелевскую премию по литературе может получить Джордж Мартин

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Букмекеры убеждены, что Нобелевскую премию по литературе может получить Джордж Мартин
фото: Birdie Thompson/AdMedia
Букмекеры включили в список ключевых претендентов на Нобелевскую премию по литературе в 2019 году автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина, по которой был снят сериал "Игра престолов".
 
В настоящий момент имена кандидатов, которых рассматривают эксперты Шведской академии держатся в секрете, сообщает USA Today.
 
Ранее букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов на получение Нобелевской премии по литературе. На первых строчках значатся канадская поэтесса Анн Карсон, Мариз Конде из Гваделупы и литератор из Канады Маргарет Этвуд, которая написала бестселлер "Записки служанки".
 
Кроме того, в списке вероятных кандидатов – Людмила Улицкая, Харуки Мураками и Милан Кундера.
ЕТ

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