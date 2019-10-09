Букмекеры убеждены, что Нобелевскую премию по литературе может получить Джордж Мартин

Букмекеры включили в список ключевых претендентов на Нобелевскую премию по литературе в 2019 году автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина, по которой был снят сериал "Игра престолов".

В настоящий момент имена кандидатов, которых рассматривают эксперты Шведской академии держатся в секрете, сообщает USA Today.

Ранее букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов на получение Нобелевской премии по литературе. На первых строчках значатся канадская поэтесса Анн Карсон, Мариз Конде из Гваделупы и литератор из Канады Маргарет Этвуд, которая написала бестселлер "Записки служанки".

Кроме того, в списке вероятных кандидатов – Людмила Улицкая, Харуки Мураками и Милан Кундера.